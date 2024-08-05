Женщину весом более 250 кг госпитализировали в Зеленограде

Источник 360.ru: женщину весом 250 кг в Зеленограде с трудом госпитализировали

Фото: РИА «Новости»

Очень крупная женщина весом более 250 килограммов в Зеленограде попала в больницу. У нее диагностировали сердечную недостаточность, сообщил источник 360.ru.

Медики поднялись в квартиру к пациентке. Но с госпитализаций возникли трудности.

Для того чтобы транспортировать женщину, а затем поместить в машину, скорой потребовались дополнительные силы. Пока более подробной информации о состоянии пациентки нет.

Ранее специалисты Роспотребнадзора напомнили россиянам о необходимости соблюдать норму при употреблении сахара, соли и жиров. Их чрезмерное потребление может привести к развитию атеросклероза, почечной недостаточности, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний и даже смерти.

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