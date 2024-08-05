Россиянам назвали нормы потребления сахара и соли

Роспотребнадзор: есть более 12 чайных ложек сахар в сутки — смертельно опасно

Специалисты Роспотребнадзора напомнили россиянам о необходимости соблюдать норму при употреблении добавленного сахара, соли, жиров и транс-жиров. Рекомендации представили в рамках проекта «Здоровое питание» .

Эксперты, ссылаясь на научные исследования и рекомендации ВОЗ, сообщили, что избыток сахара, жиров и соли в рационе может быть смертельно опасен.

Количество добавленного сахара в рационе не должно превышать 10% от общей калорийности. При среднем показателе в 2000 килокалорий, максимальная рекомендуемая норма сахара составляет 12 чайных ложек в сутки (менее 50 граммов). Превышение этой нормы может привести к лишнему весу, диабету, кариесу и другим неинфекционным заболеваниям.

Доля калорий, получаемых из жиров, должна составлять не более 30% от общего калорийного рациона. Общее количество жиров не должно превышать 65 граммов в день. Их избыточное потребление может привести к ожирению, нарушениям функции печени и обмена веществ, а также к развитию атеросклероза, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Трансжиры следует полностью исключить из рациона, так как их употребление даже в малых количествах может стать причиной смерти.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует сократить потребление соли до менее пяти граммов в день. Избыточное потребление соли может привести к гипертонии, почечной недостаточности, сердечно-сосудистым заболеваниям и инсультам.

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