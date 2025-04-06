Женщину спасли из горящего дома в Щербинке

Жилой четырехэтажный дом вспыхнул на улице Авиаторов в Щербинке. Об этом 360.ru сообщил источник.
На место происшествия оперативно прибыли спецслужбы. Белый дым валил из окон второго и третьего этажей. Очевидцы слышали крики о помощи.
Из одной из квартир эвакуировали женщину. Ее передали медикам скорой помощи.
Ранее один человек пострадал при пожаре в квартире в Пресненском районе. Пламя охватило захламленную квартиру в доме на Васильевской улице. Пострадавший — в тяжелом состоянии.
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