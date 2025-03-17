Женщину с травмами и труп мужчины нашли возле дома на севере Москвы

Женщину с тяжелыми травмами и мертвого мужчину нашли возле дома на Клязьминской улице в Москве. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.
Женщину отправили в Боткинскую больницу. Позже полицейские сообщили, что в том же доме в квартире на 11-м этаже находится молодой человек, возможно пьяный, который кричал и просил о помощи. Сейчас он уже не отвечает.
Ранее на козырьке жилого дома по Новой Басманной улице
нашли окровавленный труп женщины.
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