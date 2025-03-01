Окровавленный труп нашли на козырьке дома в центре Москвы

Источник 360.ru: в центре Москвы на козырьке подъезда заметили труп женщины

Житель Москвы обнаружил окровавленный труп женщины на козырьке жилого дома. Об этом сообщил источник 360.ru.

Тело нашли в Красносельском районе на Новой Басманной улице.

«Очевидец видит гражданку, которая лежит на козырьке подъезда без движения, есть кровь», — отметил собеседник 360.ru.

Ранее спасатели обнаружили в Пензенской области тело пропавшего мужчины, который ушел в лес и перестал выходить на связь. Через несколько дней после исчезновения его нашли недалеко от села Воскресеновка.

Участниками поисковой операции стали спасатели на снегоходах, волонтеры и родственники пропавшего. Причину смерти мужчины выяснят после проведения судебно-медицинского исследования.