Женщину с ребенком на руках избили молотком в Новокузнецке
В Новокузнецке на женщину с малолетним ребенком на руках напали двое неизвестных. Следователи возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следкома.
В соцсетях распространилась видеозапись, на которой молодые люди напали на женщину с ребенком. Сначала они обругали пострадавшую на улице, а после избили молотком в подъезде жилого дома. При этом нападавшие требовали от женщины, чтобы она извинилась.
По данным издания prokuzbass.ru, местные правоохранители уже установили личности как жертвы, так и злоумышленников, среди которых был один несовершеннолетний.
Как сообщили авторы статьи, нападавшие получили заказ на избиение женщины в даркнете. За него задержанным заплатили всего 10 тысяч рублей. Обоих нападавших уже задержали.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин попросил предоставить ему доклад о ходе расследования этого дела и предварительно установленных обстоятельствах.
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