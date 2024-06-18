Женщину придавило двухтонной конструкцией в Петербурге

Жительница Санкт-Петербурга пострадала в результате падения на нее тяжелой металлоконструкции на заводе. Об этом сообщили «Известия».

По данным издания, все произошло утром 17 июня на территории Ижорского завода.

«На литейном производстве одна из сотрудниц подошла проверить работу, когда ее неожиданно придавило металлоконструкцией», — уточнили в сообщении.

Медики доставили пострадавшую в больницу в Колпино, на данный момент она находится на лечении. Ее жизни ничего не угрожает.

Балкон вместе с женщиной рухнул с пятого этажа на проспекте Мира в Москве. Очевидцы нашли пострадавшую без сознания на тротуаре. Ее госпитализировали в Боткинскую больницу.