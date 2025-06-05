Женщину по имени Алла Пугачева санавиацией доставили в больницу Чебоксар

В Чувашии возобновили работу санавиации. Первой пациенткой «воздушной скорой» стала 41-летняя Алла Пугачева. Об этом сообщили в пресс-службе местного Министерства здравоохранения.

Представители ведомства сообщили, что экстренный вызов поступил из города Алатырь в 200 километрах от столицы региона. Специалисты попросили как можно скорее оказать медицинскую помощь местной жительнице с острым эндокардитом.

Вертолет с медицинским модулем меньше чем через час доставил пациентку в кардиологический диспансер в Чебоксарах. Пугачевой провели операцию, сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее в Министерстве здравоохранения Московской области рассказали, что с начала текущего года санитарная авиация, позволяющая в экстренных ситуациях быстро доставлять пациентов в медицинские учреждения, совершила уже 335 вылетов.