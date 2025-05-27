Вертолеты санавиации выполнили 335 вылетов в Подмосковье с начала года

В Подмосковье действует санитарная авиация, которая позволяет в экстренных случаях быстро доставлять пациентов в медицинские учреждения. С начала года вертолеты медиков совершили в регионе 335 вылетов.

Летательные аппараты санитарной авиации транспортируют пострадавших в автомобильных авариях и других происшествиях, а также перевозят больных между клиниками.

«На данный момент в регионе для таких вылетов задействовано три вертолета», — пояснила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Третий аппарат заступил на дежурство в прошлом году. Его используют для перемещения юных пациентов в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля. Авиамедицинские бригады состоят из опытных анестезиологов-реаниматологов и фельдшеров территориального центра медицины катастроф.

Посадочные площадки, оснащенные системой «Ночной старт», дают вертолетам возможность отправляться и приземляться даже в темное время суток.