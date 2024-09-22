Сапсерфера унесло в открытое море с прибрежной зоны в Геленжике

Катавшийся на сапборде 53-летний мужчина пропал в прибрежной зоне рядом с Геленджиком. Сапсерфера могло унести волнами в открытое море, сообщил Telegram-канал Shot .

ЧП произошло на пляже в хуторе Джанхот. На поиски пропавшего выдвинулись спасатели на катерах.

Ранее в открытое море унесло 22-летнюю девушку и 20-летнего парня, которые катались на сапбордах в Лазаревском районе Сочи. Брат с сестрой заплыли слишком далеко и не могли вернуться назад. О пропавших рассказал их отец, который связался с исчезнувшими туристами по телефону. Он передал спасателям координаты с местонахождением молодых людей. Они оказались в трех километрах от суши.

«Мособлпожспас» опубликовал основные правила безопасности для любителей катания на сапбордах. Отдыхающим следует связывать страховочным тросом ногу и борт, чтобы не потерять доску после падения в воду. Перед катанием также необходимо ознакомиться с прогнозом погоды и проверить состояние сапборда.