Женщину из Саратовской области осудили за долги по алиментам за двух детей

В Балашове осудили женщину, которая задолжала двум своим дочерям миллион рублей по невыплаченным алиментам. Об этом сообщил сайт sarinform.ru со ссылкой на прокуратуру Саратовской области.

Женщина пренебрегала своими обязанностями по выплате алиментов с ноября 2023 года по февраль 2024 года. При этом она не работала и даже не пыталась найти себе заработок.

Когда долг достиг миллиона, в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей». Ее приговорили к полугоду исправительных работ с удержанием 5% заработка в пользу государства.

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