Ребенок погиб пол колесами эвакуатора в Петербурге

Вчера вечером, около 19:25, в деревне Яльгелево Ломоносовского района произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. Водитель эвакуатора Isuzu Forward, 54-летний мужчина, сбил 11-летнего мальчика, который шел по тротуару. После происшествия водитель скрылся с места ДТП. Об этом написала vecherka-spb.ru .

Через час сотрудники полиции задержали виновника. Проверка показала, что ранее он 39 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о нарушении Правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Расследованием обстоятельств происшествия занимаются правоохранительные органы.