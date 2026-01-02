Женщина-водитель сбила двух детей на переходе в Красноярском крае

Женщина-водитель наехала на двух семилетних девочек на пешеходном переходе в Кодинске. Детей с травмами доставили в больницу, сообщили в пресс-службе главка МВД по Красноярскому краю.

ЧП произошло в 14:00 по местному времени на проспекте Ленинского Комсомола. Дети пересекали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

С прилегающей территории их пропускала иномарка, однако по главной дороге на полной скорости мчалось другое авто, которое и сбило девочек. К пострадавшим бросились прохожие, ставшие свидетелями ДТП. Правоохранители устанавливают прочие обстоятельства случившегося.

Ранее 2 января три человека погибли в аварии в Чувашии, среди них семимесячный ребенок. Еще четыре человека пострадали.