Женщина упала с Москворецкой набережной в центре столицы

В центре Москвы вечером 22 сентября утонула женщина. Она упала в воду с Москворецкой набережной, сообщил источник 360.ru.

Экстренные службы получили сигнал о неизвестной, упавшей в реку. Спасатели отыскали ее и подвезли к пирсу в бессознательном состоянии. Реанимационные действия не помогли — она скончалась.

Ранее на подмосковном аэродроме SkyCenter в Пущине погиб 58-летний мужчина. Он разбился во время прыжка из-за того, что оба парашюта не раскрылись. Прибывшим на место ЧП врачам скорой помощи спасти его не удалось.

В молодости он занимался парашютным спортом и решил вспомнить опыт прошлых лет.