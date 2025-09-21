Мужчина разбился при прыжке с парашютом на аэродроме в Пущино

На подмосковном аэродроме SkyCenter в Пущино, где проходят курсы для получения лицензии AFF, погиб 58-летний мужчина. Подробности сообщил Telegram-канал Mash .

«Павел раньше занимался парашютным спортом, поэтому приехал на точку, чтобы вспомнить молодость. После прыжка техника дала сбой — оба парашюта не раскрылись», — сообщили авторы публикации.

По информации канала, трагедия произошла вчера вечером. Мужчина умер до прибытия скорой.

Ранее в Коломне при прыжке с парашютом погиб Сергей Цыганов, бывший владелец радиостанций «Русское радио — Рязань» и «Европа+ Рязань». Во время полета он неудачно развернулся на высоте 60 метров, ударился о землю и получил тяжелые травмы. Несмотря на усилия врачей, Сергей скончался в больнице.