Женщина умерла в Москве после операции по уменьшению груди

РЕН ТВ: в Москве женщина умерла после пластики груди и живота

В московской частной клинике пациентка 1982 года рождения скончалась после проведения операции. Столичная прокуратура начала проверку, сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, 6 декабря пациентке провели операцию. Утром в воскресенье она умерла. Установление обстоятельств гибели пациентки под свой контроль взяла Пресненская межрайонная прокуратура.

«Точную причину смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы», — подчеркнули в ведомстве.

По данным РЕН ТВ, смерть женщины наступила после двух пластических операций — по уменьшению груди и коррекции живота. Утром ей стало плохо, врачам пациентку спасти не удалось. Предварительной причиной смерти источник назвал аспирацию.

