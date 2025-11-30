Известный юрист из Владивостока умер во время пересадки волос

Известный юрист из Владивостока Андрей Капустин скончался во время операции по пересадке волос. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По данным канала, 32-летний мужчина обратился в частную клинику для трансплантации волос. Во время операции, после введения наркоза, его состояние резко ухудшилось. По словам знакомых, юрист скончался прямо на операционном столе.

Видеозаписи процедуры не было, что лишь усилило недоумение. Сейчас следствие региона проверяет клинику и обстоятельства смерти.

Капустин — выдающийся юрист по гражданским делам в Приморье. У него остались жена и маленький сын.

Ранее еще один пациент пластического хирурга Ильи Елагина умер после операции. Погибшему проводили резекцию желудка. Елагин только недавно вернулся к работе после прошлой смерти пациента. Врач находится под подпиской о невыезде.