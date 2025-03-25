Женщина умерла после удаления здорового зуба в Китае

Жительница Китая умерла после того, как стоматолог по ошибке удалил ей здоровый зуб. Женщину нашли мертвой рядом с больницей, сообщило SCMP.

По данным издания, 12 марта 34-летняя китаянка приехала на прием к стоматологу, чтобы ей провели операцию по извлечению зуба мудрости. Однако врач удалил не тот зуб, а потом вставил его обратно с помощью проволоки.

Брат погибшей рассказал, что операция длилась около 1,5 часа. Стоматолог проводил ее без анестезии, поэтому женщина испытывала сильную боль и у нее распухло лицо.

После операции пациентку обнаружили без признаков жизни под окнами больницы. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее в Воронеже 18-летняя студентка обратилась за помощью к медикам с воспалением глаз. После госпитализации девушке поставили неизвестный укол и она умерла.