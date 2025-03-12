В Воронеже студентка с воспалением глаз умерла в больнице после укола

В воронежской больнице 18-летняя студентка, обратившаяся за помощью к медикам с воспалением глаз, умерла после неизвестного укола. Об этом сообщил сайт kp.ru .

Девушка переехала в Воронеж из Санкт-Петербурга, поступив в местный вуз. Она продолжала поддерживать связь с родителями, которые остались жить в Северной столице. В феврале студентка начала жаловаться маме на сухость и жжение в глазах, связывая дискомфорт с ношением контактных линз.

После осмотра в воронежской больнице врач назначил пациентке глазные капли. Однако после этого ее состояние только ухудшилось. Девушка вернулась в лечебное учреждение и попросила ее госпитализировать. К моменту, когда ее положили в больницу, у студентки начался отек глаза.

В стационаре ей сделали укол, после которого пациентка на некоторое время потеряла сознание. После ей стало тяжело дышать. Через несколько часов девушка скончалась. Какой именно препарат вкололи, родители покойной не знают. По их словам, перед началом лечения она предупреждала медиков о том, что страдает астмой и аллергией на некоторые продукты.

В случившемся разбираются правоохранители. По словам юриста Юлии Липинской, к которой обратилась семья студентки, от имени матери они направили обращение к председателю СК России Александру Бастрыкину.

Ранее женщина скончалась после пластической операции в Санкт-Петербурге. Следователи завели уголовное дело.