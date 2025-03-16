Женщина умерла после родов на Камчатке

На Камчатке завели уголовное дело по факту смерти 37-летней женщины после родов в больнице. Об этом сообщил РЕН ТВ .

По предварительным данным, причиной смерти стало ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медиками. Новорожденный ребенок 37-летней женщины выжил, сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Установлено, что роженица умерла от обильной кровопотери. После родов ее поместили в реанимационное отделение, но врачи не смогли помочь матери.

Муж погибшей считает, что врачи могли бы спасти жизнь его жены, если бы удалили ей матку либо провели кесарево сечение.

Ранее жительница Якутии обвинила акушерку в подмене живого сына на мертвую дочь. Медики заявили женщине, что ее дочь умерла из-за нехватки кальция и железа, а также уродств. Однако спустя 17 лет мать заподозрила, что родила сына и он до сих пор жив.