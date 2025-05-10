Женщина спустила двух бойцовских псов на мужчину в Каменске-Уральском

Е1: в Каменске-Уральском собаки чуть не загрызли мужчину на глазах у хозяйки

Два бойцовских пса искусали жителя Каменска-Уральского. Женщина спустила собак на мужчину после конфликта в магазине, сообщило издание Е1.RU.

По словам жены пострадавшего, она шла с супругом по улице. В какой-то момент хозяйка стаффордов ударила ее в спину. Мужчина заступился за супругу, но на него напал спутник женщины.

«Подбежал еще какой-то человек — моего супруга они избивали вдвоем. А потом хозяйка спустила собак с поводка», — отметила собеседница издания.

После нападения мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии. Владельцы животных поспешили скрыться, когда приехала скорая помощь.

По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело. В пресс-службе свердловского МВД сообщили, что владельцев бойцовских собак установили. Ими оказалась супружеская пара, у обоих есть судимость. Сейчас решается вопрос об избрании в их отношении меры пресечения.

Предположительно, конфликт произошел в магазине и продолжился на улице. Причиной потасовки могло стать чрезмерное употребление алкоголя.

Ранее жительница Сахалинской области умерла после нападения соседских собак. Псы загрызли женщину на улице.