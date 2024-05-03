Каннибал отгрыз глаз и ухо человеку на парковке в Лос-Анджелесе | 360°

Мир 03 мая 2024, 00:33 Каннибал отгрыз глаз и ухо человеку на парковке в Лос-Анджелесе Мужчина убил человека на парковке в Лос-Анджелесе, съев его лицо Freepik

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В Лос-Анджелесе злоумышленник убил прохожего, съев его глаз и ухо. Об этом сообщила Daily Mail.

Речь идет о бездомном Колине Чехе, который после нападения начал бить человека головой об асфальт, а затем съел ухо и глаз жертвы. Пострадавшего спасти не удалось.

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По словам задержанного, нападение на «оборотня» он совершил по приказу внутреннего голоса, а одолеть противника ему помогли «высшие силы».

Жителя Бурятии ранее обвинили в истязании и убийстве четырехлетнего пасынка. Тело мальчика нашли в стиральной машине, которая находилась в гараже, пристроенном к дому семьи.