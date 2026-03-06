Женщина сбила амурского тигра ночью на трассе в Приморье

Женщина-водитель наехала на легковушке на амурского тигра в районе ЗАТО Фокино. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды Приморского Края.

Сбитый тигр выжил, ушел в лес и залег на удалении от дороги. На место выехали сотрудники охотнадзора, Приморской авиабазы и полиции.

«Водитель автомобиля в результате инцидента отделалась легкими травмами и сильным испугом», — подчеркнули в Минприроды.

Специалисты установили за хищником скрытое наблюдение, чтобы узнать его состояние. Для этого они задействовали беспилотник и тепловизионное оборудование.

Инспекторы охотнадзора совместно с сотрудниками «Приморской авиабазы» наблюдали за животным до утра. На рассвете тигр ушел дальше в лес. Специалисты уточнили, что животное передвигалось уверенно, внешних признаков травм они не обнаружили.

Ранее в Хабаровском крае спасли тигренка-сироту, найденного на обочине трассы. Детеныша назвали Тимошей, его взял на содержание центр «Амурский тигр».