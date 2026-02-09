В Хабаровском крае спасли еще одного тигренка-сироту

Ослабленного тигренка-сироту нашли в Хабаровском крае — детеныш был на обочине автотрассы между Комсомольском-на-Амуре и Николаевском-на-Амуре. О спасении хищника сообщили в пресс-службе управления охотничьего хозяйства региона.

Инспекторы отловили животное и отправили в Хабаровск.

«При обнаружении мальчик, которого врачи прозвали между собой Тимошей, был очень слаб, ему требовался постоянный уход», — заявили в управлении.

Содержание тигренка на себя взял центр «Амурский тигр». Зверь уже окреп, с аппетитом ест.

В начале января в Хабаровском крае спасли еще одного тигренка. Его нашли в лесу и передали в охотнадзор. Специалисты диагностировал детенышу крайнюю степень истощения. Тигрицы рядом с ним не было. Предположительно, самка оставила детей в логове, ушла на охоту и не вернулась. Не дождавшись матери, звери вышли на ее поиски. Один из детенышей умер, а второй выжил. Его удалось спасти.