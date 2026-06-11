Женщина с ребенком погибли из-за пожара в Иркутской области
В ночь на 11 июня в поселке Большой Луг Шелеховского района произошел пожар в частном доме. В результате погибли 52-летняя женщина и ее 12-летний сын, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Иркутской области.
Ведомство возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».
Дом, где произошло ЧП, располагался на улице Комсомольской. Следователи выясняют причины пожара и устанавливают его обстоятельства. Предварительно, огонь вспыхнул из-за замыкания проводки.
«Назначено проведение необходимых экспертиз», — добавили в СК.
Ранее пожар унес жизнь женщины в поселке городского типа Пионерский в Ханты-Мансийском автономном округе. Предварительной причиной ЧП назвали неосторожность при курении. Общая площадь возгорания в частном доме составила 35 квадратных метров.