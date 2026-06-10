Женщина стала жертвой пожара в одном из поселков ХМАО

В поселке городского типа Пионерский (Советский район) рано утром произошел пожар со смертельным исходом. Возгорание в частном жилом доме случилось около четырех часов утра, сообщил сайт URA.RU со ссылкой на пресс-службу МЧС России по ХМАО.

По прибытии на место огнеборцы столкнулись с сильным задымлением. Хозяин дома сообщил, что внутри находится человек. Спасатели обнаружили тело женщины без признаков жизни одной в одной из комнат спасатели.

Предварительная причина трагедии — неосторожность при курении. По данным ведомства, в 04:15 пожар был локализован, а полностью ликвидирован в 04:21. Общая площадь горения составила 35 квадратных метров. В тушении принимали участие 11 сотрудников и три единицы пожарной техники.