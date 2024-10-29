Женщина пыталась сжечь мэрию и три машины ДПС в Мегионе

В городе Мегион Ханты-Мансийского автономного округа женщина пыталась поджечь здание мэрии и три автомобиля ДПС. В качестве оправдания злоумышленница заявила, что действовала по распоряжению мошенников, сообщил Telegram-канал Baza .

Сначала женщина приблизилась к зданию администрации и бросила в окна несколько емкостей с воспламеняющейся жидкостью. В одном из помещений вспыхнул пожар, но его удалось оперативно ликвидировать.

«Затем поджигательница пошла к местному отделению полиции — там она пыталась поджечь три патрульные машины (загорелась только одна)», — уточнил источник канала.

Во время задержания жительница сообщила, что действовала по наводке злоумышленников. Как именно «обманули» женщину, пока неизвестно.

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