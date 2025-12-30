«Женщина психически нестабильная»: таксистка из Приморья рассказала об избиении

Она сообщила, что давно не работала в такси и решила выйти после перерыва. Неладное девушка заподозрила в тот момент, когда ей пришлось потратить почти полчаса, чтобы найти нужный дом.

«Там было пятеро детей и трое взрослых. Я сказала: „Вас всех не повезу“. И женщина выпившая, очень психически нестабильная, у нее перепады настроения, она старалась с детьми разговаривать хорошо, но у нее не всегда получалось — начала в рандомные моменты злиться», — пояснила Ксения.

После этого пассажирка, которую звали Анна, попыталась обмануть таксистку, не заплатив за проезд. Когда они приехали и пассажиры начали выгружаться, Ксения обратила внимание, что двое детей в грязной уличной обуви скачут по ее заднему сиденью, а по салону разбросаны еда и снег.

Таксистка сделала матери детей замечание и потребовала убрать за собой и оплатить проезд.

«Она все мои просьбы игнорировала, говоря, что это дети, это нормально. Я тоже мама, у меня тоже два маленьких ребенка, которые так себя не ведут. Я ей сказала, что придется решить этот вопрос», — добавила собеседница 360.ru.

После этого Анна закричала и схватила таксистку за волосы. Ксения отобрала у нее телефон и предложила обмен. В этот момент на другом такси подъехали спутники пассажирки. Анна пожаловалась им на кражу. Тогда один из мужчин схватил Ксению, а пассажирка ударила ее в лицо.

Затем Анна стала выяснять отношения со своим спутником. Улучив момент, таксистка заперлась в машине и позвонила в скорую помощь и полицию. Ей диагностировали черепно-мозговую травму, перелом носа и ушиб шеи. Теперь пострадавшей предстоит пластическая операция.

