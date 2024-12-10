Турчанка семь лет жила с ножницами в животе и не знала об этом

В Турции женщина семь лет жила с 16-сантиметровыми ножницами в животе

В турецком городе Кахраманмараш женщина обратилась к врачу с головной болью, но узнала, что в ее животе хирурги забыли ножницы длиной 16 сантиметров. Об этом рассказало издание Hurriyet .

Фатма Кала пришла к врачу с жалобами на головную боль. Врач провел обследование и сообщил, что в животе у женщины находится инородный предмет. Оказалось, что хирурги, проводившие операцию по удалению кисты семь лет назад, забыли в животе пациентки ножницы. Так как Фатма не чувствовала ничего необычного, она засомневалась в таком диагнозе и решила обратиться в более серьезную больницу, где ей подтвердили, что в ее животе действительно находится хирургический инструмент.

После успешной операции по извлечению ножниц женщина подала иск в Генпрокуратуру Кахраманмараша против врача, проводившего первую операцию.

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