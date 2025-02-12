Женщина приняла опухоль мозга у сына за переедание и потеряла его

В Великобритании скончался девятилетний мальчик, у которого поздно диагностировали рак. Его родители не сразу обратили внимание на физические изменения у ребенка, считая их результатом переедания, сообщило The Mirror.

Симптомы смертельной болезни начали проявляться еще в 2021 году. Мать рассказала, что ее ребенок всегда был худым, однако четыре года назад он стал резко набирать вес. Родители объяснили такие изменения перееданием и нахождением на карантине без физической активности.

Спустя время школьник начал жаловаться на постоянную боль в глазах. Тогда родители отвели его к врачам. Выяснилось, что у него была неоперабельная опухоль мозга — высокодифференцированная глиома.

Из-за того, что она была диффузной, врачи не могли ее прооперировать. Мальчику назначили курс химеотерапии. Он скончался 26 августа 2024 года.

Онколог Евгений Черемушкин рассказал, как распознать рак на ранних стадиях у ребенка. Тревожным сигналом могут быть отсутствие аппетита и бледность кожи.