Онколог Черемушкин: отсутствие аппетита и бледность кожи у детей могут быть признаками рака

Онколог и кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин рассказал, как распознать рак на ранних стадиях у ребенка. Один из признаков — плач без видимой причины, отметил эксперт в беседе с News.ru.

По его словам, еще один тревожный сигнал — бледность кожи и отсутствие аппетита. На наличие заболевания также могут указывать потливость, вялость, сыпь и нарушение дефекации.

Врач напомнил, что дети чаще страдают из-за развития лимфом и опухолей почек. Злокачественные образования в желудке и легких у юных пациентов встречаются редко.

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