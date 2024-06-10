Онколог Черемушкин: отсутствие аппетита и бледность кожи у детей могут быть признаками рака

Онколог и кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин рассказал, как распознать рак на ранних стадиях у ребенка. Один из признаков — плач без видимой причины, отметил эксперт в беседе с News.ru .

По его словам, еще один тревожный сигнал — бледность кожи и отсутствие аппетита. На наличие заболевания также могут указывать потливость, вялость, сыпь и нарушение дефекации.

Врач напомнил, что дети чаще страдают из-за развития лимфом и опухолей почек. Злокачественные образования в желудке и легких у юных пациентов встречаются редко.