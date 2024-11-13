Женщина, потерявшая семью из-за взрыва газа в Дагестане, умерла

Жительница Дагестана, которая в сентябре этого года потеряла мужа и двух детей из-за взрыва газа в частном доме в поселке Ачису, скончалась. В ожоговом центре врачи боролись за ее жизнь более 50 дней, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Республиканской клинической больницы имени Вишневского.

В конце сентября в поселке Ачису Карабудахкентского района Дагестана произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего загорелся частный жилой дом. На месте погиб семилетний мальчик, а его родители и семимесячная сестра с сильными ожогами попали в ожоговый центр Республиканской клинической больницы. Позже мужчина и девочка скончались.

После происшествия следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Стало известно, что за день до трагедии в сотрудники ресурсораспределяющей организации проводили работы по замене газораспределительного шкафа. После этого в газопроводе повысилось давление.

Ранее взрыв газа произошел в жилом доме Пятигорска. Погибла одна женщина, еще несколько человек пострадали. После происшествия в городе ввели режим ЧС муниципального уровня. Предварительная причина взрыва — несогласованная замена газового оборудования.