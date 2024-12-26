Женщина пострадала в ДТП с автобусом и грузовиком на юге Москвы

Рейсовый автобус и грузовик столкнулись у дома № 32 на Липецкой улице в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.
Пострадала 48-летняя пассажирка автобуса. С черепно-мозговой травмой ее доставили в больницу.
По словам очевидцев, в общественном транспорте находились 10 человек. Разлива топлива нет. К месту происшествия выехали спецслужбы. Автобус следовал в Новое Домодедово.
Ранее пять легковушек столкнулись на Норильской улице в Москве. Один человек пострадал. Движение на трассе перекрыли в обе стороны.
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