Женщина пострадала в ДТП с автобусом и грузовиком на юге Москвы

Источник 360.ru: в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве пострадал человек

Рейсовый автобус и грузовик столкнулись у дома № 32 на Липецкой улице в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

Пострадала 48-летняя пассажирка автобуса. С черепно-мозговой травмой ее доставили в больницу.

По словам очевидцев, в общественном транспорте находились 10 человек. Разлива топлива нет. К месту происшествия выехали спецслужбы. Автобус следовал в Новое Домодедово.

Ранее пять легковушек столкнулись на Норильской улице в Москве. Один человек пострадал. Движение на трассе перекрыли в обе стороны.