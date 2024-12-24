Пять легковушек столкнулись на Норильской улице в Москве
Массовое ДТП произошло на улице Норильской в Москве. В аварию попало пять легковых автомобилей, сообщил источник 360.ru.
По информации источника, движение в месте дорожно-транспортного происшествия перекрыто в обе стороны. Один человек пострадал, его осматривают врачи скорой помощи.
Накануне в Ясенево произошло ДТП с участием маршрутного такси и автобуса. Из-за аварии оказались перекрыты две полосы движения, пострадали пять человек.
В Санкт-Петербурге на Заневском проспекте столкнулись две легковушки. От удара одну машину отбросило на тротуар в толпу пешеходов. Травмы получили шесть человек, среди них 13-летняя девочка.
Вечерние пробки на дорогах Подмосковья достигли 7 баллов
Пенсионер бросил два коктейля Молотова в полицейский автомобиль в центре Москвы
«Как будто выстрелы». Очевидцы — о поджоге фейерверка в ТЦ в Серпухове
Пять легковушек столкнулись на Норильской улице в Москве
Родители и опекуны детей-мигрантов, нежелательно пребывающих в России, получат такой же статус
Спасатели освободили ласку из решетки на юго-западе Москвы
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте