Пять легковушек столкнулись на Норильской улице в Москве

Массовое ДТП произошло на улице Норильской в Москве. В аварию попало пять легковых автомобилей, сообщил источник 360.ru.

По информации источника, движение в месте дорожно-транспортного происшествия перекрыто в обе стороны. Один человек пострадал, его осматривают врачи скорой помощи.

Накануне в Ясенево произошло ДТП с участием маршрутного такси и автобуса. Из-за аварии оказались перекрыты две полосы движения, пострадали пять человек.

В Санкт-Петербурге на Заневском проспекте столкнулись две легковушки. От удара одну машину отбросило на тротуар в толпу пешеходов. Травмы получили шесть человек, среди них 13-летняя девочка.