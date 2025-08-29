Женщина пострадала при взрыве гранаты в Туле

Жительница Тулы рассказала о взрыве гранаты в городе, пострадала женщина

Днем 29 августа в Туле прогремел взрыв гранаты, пострадала женщина. Об этом 360.ru рассказала местная жительница.

«Соседи говорят, что мужчина взорвал гранату, пострадала женщина, ее увезла реанимация», — отметила она.

ЧП произошло по улице Кутузова. Женщина рассказала, что слышала негромкий взрыв из соседнего подъезда.

На место происшествия прибыли экстренные службы, в том числе пожарные, саперы, Росгвардия и полиция. Дом оцепили.

Информация о случившемся уточняется. Официального подтверждения ЧП на момент публикации не поступало.

Ранее житель Рязани принес гранату в игровой клуб, чтобы похвастаться перед другом, однако боеприпас взорвался, один человек погиб. Против владельца снаряда завели уголовное дело.