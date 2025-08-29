Женщина пострадала при взрыве гранаты в Туле
Жительница Тулы рассказала о взрыве гранаты в городе, пострадала женщина
Днем 29 августа в Туле прогремел взрыв гранаты, пострадала женщина. Об этом 360.ru рассказала местная жительница.
ЧП произошло по улице Кутузова. Женщина рассказала, что слышала негромкий взрыв из соседнего подъезда.
«Соседи говорят, что мужчина взорвал гранату, пострадала женщина, ее увезла реанимация», — отметила она.
На место происшествия прибыли экстренные службы, в том числе пожарные, саперы, Росгвардия и полиция. Дом оцепили.
Информация о случившемся уточняется. Официального подтверждения ЧП на момент публикации не поступало.
Ранее житель Рязани принес гранату в игровой клуб, чтобы похвастаться перед другом, однако боеприпас взорвался, один человек погиб. Против владельца снаряда завели уголовное дело.