Женщина пострадала при пожаре на заводе в Орске

МЧС: пожар в 200 кв. метров потушили на заводе «Синтезспирт» в Орске

Сильный пожар вспыхнул на заводе «Синтезспирт» в Орске. Предварительно известно об одной пострадавшей женщине, сообщили в пресс-службе МЧС по Оренбургской области.

«В настоящее время открытое горение ликвидировано. Пострадала женщина 35 лет», — уточнили в ведомстве.

Общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров. В настоящее время спасатели ликвидировали пожар полностью. Причина происшествия устанавливается.

Мэр Орска Артем Воробьев сообщил, что угрозы распространения огня нет. Также он обратился к жителям Орска с просьбой не паниковать, отметив, что ситуация находится под контролем.

Ранее взрыв прогремел в жилом доме на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы. Погибли три человека, еще шестерых пострадавших госпитализировали.