Женщина пострадала после падения лифта в Москве

Днем в понедельник, 12 августа, во многоэтажном доме на Ленинградском проспекте в Москве оборвался лифт, пострадала женщина. Об этом 360.ru сообщил источник.

По предварительным данным, ЧП случилось в доме 8к11. Лифт рухнул с высоты пятого этажа, пострадавшую отвезли в Боткинскую больницу, ее состояние на данный момент неизвестно.

Официально эти сведения пока не подтверждали.