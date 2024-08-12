Женщина пострадала после падения лифта в Москве

Источник 360.ru: лифт сорвало в московской многоэтажке, пострадала женщина

Днем в понедельник, 12 августа, во многоэтажном доме на Ленинградском проспекте в Москве оборвался лифт, пострадала женщина. Об этом 360.ru сообщил источник.

По предварительным данным, ЧП случилось в доме 8к11. Лифт рухнул с высоты пятого этажа, пострадавшую отвезли в Боткинскую больницу, ее состояние на данный момент неизвестно.

Официально эти сведения пока не подтверждали.

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