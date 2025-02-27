Женщина погибла в пожаре на юго-востоке Москвы

Источник 360.ru: в пожаре в квартире на Алтуфьевском шоссе погибла женщина

Фото: РИА «Новости»

Пожар в квартире произошел на юго-востоке Москвы в четверг, 27 февраля, погиб один человек. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.

Возгорание началось в многоэтажном доме на Алтуфьевском шоссе. В двухкомнатной квартире на восьмом этаже проживала женщина, у которой были проблемы с алкоголем.

Прибывшие на место происшествия спасатели вскрыли квартиру и обнаружили ее тело. Пожар ликвидировали на площади четырех квадратных метров, в одной из комнат загорелись личные вещи. Причины ЧП уточняются.

прокуратура Москвы
Фото: прокуратура Москвы/Telegram
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прокуратура Москвы
Фото: прокуратура Москвы/Telegram
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UPD. В пресс-службе прокуратуры Москвы заявили, что причину пожара выяснят по результатам пожарно-технической экспертизы. Ход и итоги проверки проконтролирует Бутырская межрайонная прокуратура.

Днем ранее на севере Москвы загорелся салон красоты, сотрудники МЧС спасли из огня трех человек.

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