Салон красоты загорелся на севере Москвы

Источник 360.ru: трех человек спасли при пожаре в салоне красоты в Москве

Салон красоты загорелся на первом этаже многоэтажного дома на Ленинградском проспекте в Москве. Пожарные спасли трех человек, в том числе одного ребенка, сообщил источник 360.ru.

Информация о возгорании поступила в 17:02. Очевидцы сообщили, что из окон первого этажа, где расположен салон красоты, валит густой черный дым.

Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Из подъезда оперативно эвакуировали 15 жильцов. Также спасли двух взрослых и ребенка.

Пожару присвоили первый ранг сложности. В настоящее время возгорание локализовали. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

По данным МЧС, на пожаре в Москве спасли и эвакуировали 18 человек. На месте ЧП работали 32 специалиста и восемь единицы техники. Пострадавших нет.

Накануне сотрудники МЧС спасли восьмерых человек при пожаре в доме на юго-западе столицы. Возгорание началось в помещении консьержа.