Женщина погибла в московском метро

Днем 27 октября женщина погибла под поездом в московском метро. Об этом 360.ru сообщил источник.
Из-за происшествия движение поездов от станции «Орехово» до «Красногвардейской» приостанавливали. В обратном направлении составы следовали с увеличенными интервалами.
Прибывшие на место экстренные службы извлекли тело погибшей с путей, подробная информация уточняется. В 14:56 движение поездов восстановили.
В сентябре женщина погибла в казанском метро. Колесами состава ее разрубило пополам.
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