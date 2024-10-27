Женщина погибла в московском метро

Источник 360.ru: женщина попала под поезд в метро Москвы и не выжила

Днем 27 октября женщина погибла под поездом в московском метро. Об этом 360.ru сообщил источник.

Из-за происшествия движение поездов от станции «Орехово» до «Красногвардейской» приостанавливали. В обратном направлении составы следовали с увеличенными интервалами.

Прибывшие на место экстренные службы извлекли тело погибшей с путей, подробная информация уточняется. В 14:56 движение поездов восстановили.

В сентябре женщина погибла в казанском метро. Колесами состава ее разрубило пополам.