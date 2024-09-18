Две станции метро временно закрыли в Казани из-за гибели человека на рельсах

Станции метро «Проспект Победы» и «Дубравная» на юге Казани временно закрыли. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс», обслуживающего систему.

«Электропоезда оборачиваются через станцию метро „Горки“», — уточнили там.

Предприятие извинилось перед пассажирами за причиненные неудобства. Оно сообщило, что станции закрылись по техническим причинам, не приводя подробностей.

По данным местного издания «Вечерняя Казань», на «Проспекте Победы» под поездом погибла девушка. Колесами состава ее разрубило пополам.

В августе в Москве по требованию полиции на полчаса закрывали станцию метро «Волгоградский проспект». Поезда проходили ее без остановки.

А в сентябре на станции «Курская» собаке зажало лапу эскалатором.