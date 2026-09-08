Женщина погибла в ДТП с опорой ЛЭП под Саратовом

МВД Саратовской области: в ДТП с опорой ЛЭП в селе Шило-Голицыно погибла женщина

Женщина погибла в результате аварии с автомобилем Lada Kalina в Саратовской области, машина врезалась в опору линии электропередач. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

ЧП произошло вечером 7 сентября около села Шило-Голицыно. По предварительным данным, 36-летний водитель Lada не справился с управлением и допустил наезд на опору линии электропередачи.

В машине находилась пассажирка 1990 года рождения. Полученные при столкновении травмы оказались смертельными, она скончалась на месте

Водителя после аварии доставили в медицинское учреждение. Информации о его состоянии полиция не предоставила. На месте работают экстренные и оперативные службы, обстоятельства аварии выясняются.

Днем ранее жертвами столкновения BMW и ВАЗ-2110 в Ставропольском крае стали четыре человека из отечественного седана.