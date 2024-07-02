Женщина погибла, упав с колеса обозрения в Саратовской области

В городе Энгельсе Саратовской области погибла женщина в результате падения с колеса обозрения. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на источник.

По данным издания, ЧП произошло в городском парке. Женщина прокатилась на колесе четыре круга, после чего упала вниз и получила тяжелые травмы. Пострадавшую пытались реанимировать, но она скончалась. Личность погибшей и причина падения пока неизвестны.

В июне шесть человек, в том числе, три ребенка, застряли на колесе обозрения в Нефтекамске из-за удара молнии. Удар пришелся по территории Кармановской ГРЭС и привел к аварийному отключению света в нескольких городах и районах Башкирии. В том числе, без электричества остался и популярный аттракцион. Спасатели по автолестнице передали воду заблокированным на колесе пассажирам, после чего запустили аттракцион с помощью автономного источника питания.