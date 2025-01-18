Женщина погибла при падении машины в Обводный канал Санкт-Петербурга

Тело женщины нашли в салоне упавшего в Обводный канал легкового автомобиля в Санкт-Петербурге. Спутницу погибшей успели вытащить из воды спасатели. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В ведомстве добавили, что поврежденную машину вытащили из канала при помощи автокрана.

По предварительным данным, Mercedes улетел в Обводный канал от удара проезжавшего мимо автомобиля Škoda.

В пресс-службе городского главка МВД уточнили, что столкновение произошло около 13:29. От удара иномарка сбила решетку ограждения на набережной и упала в воду.

Очевидцы происшествия в комментарии 360.ru заявили, что на помощь находившимся в салоне машины людям бросились прохожие, которые вытащили одну из девушек.

Телеканал «Звезда» уточнил, что обернувшаяся падением машины в воду авария произошла на перекрестке Обводного канала и улицы Рыбинской.