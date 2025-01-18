Появились кадры падения машины в Обводной канал в Санкт-Петербурге

Момент падения легковушки в Обводной канал в Санкт-Петербурге попал на видео

Легковая машина рухнула в Обводной канал в Санкт-Петербурге днем в субботу, 18 января. Telegram-канал «ДТП и ЧП СПБ» показал момент падения автомобиля в виду.

На кадрах можно увидеть, как легковая машина столкнулась с другим автомобилем, а затем потеряла управления и на полном ходу въехала в ограждение, выломала его и рухнула в воду.

РЕН ТВ уточнил, что работающие на месте спасатели достали из автомобиля тело девушки. Ей сделали массаж сердца, состояние пострадавшей пока что неизвестно. Очевидцы отмечали, что могли погибнуть как минимум два человека.

Очевидцы рассказывали 360.ru, что первыми на помощь людям в машине бросились два человека. По их словам, спасатели долго не приезжали.

Это уже второй подобный случай в Санкт-Петербурге за сутки. Ночью Range Rover пробил ограждение набережной и рухнул в Фонтанку. Находившиеся в салоне двое мужчин и женщина самостоятельно выбрались на сушу.