Женщина погибла при лобовом столкновении автомобилей под Оренбургом

В лобовом столкновении Porsche и Hyundai под Оренбургом погибла женщина-водитель. Об этом сообщили в полиции региона .

Авария произошла 15 февраля на 54-м километре автодороги Оренбург — Илек. По предварительным данным, автомобили Porsche и Hyundai Solaris двигались во встречном направлении, когда столкнулись.

Водитель Hyundai — 40-летняя женщина — скончалась на месте до приезда скорой. Водителя и пассажира Porsche доставили в медучреждение для осмотра.

Сейчас полицейские работают на месте происшествия, выясняют все обстоятельства аварии. Подробности и возможные причины столкновения пока неизвестны.

Ранее в Энгельсе внедорожник врезался в троллейбус, перевозивший пассажиров. Автомобиль марки Changan снес кабину общественного транспорта. Восемь человек пострадали, их госпитализировали.