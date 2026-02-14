Троллейбус с пассажирами и внедорожник столкнулись в Энгельсе

Врачи забрали восемь пострадавших в ДТП с троллейбусом в Энгельсе

Перевозивший пассажиров по маршруту троллейбус столкнулся с внедорожником Changan на улице Горького в центре Энгельса. Об этом сообщила пресс-служба саратовского главка МВД.

В ведомстве заявили, что прибывшие на место бригады скорой помощи забрали восемь пострадавших, в том числе обоих водителей, пассажира внедорожника и пять горожан из салона троллейбуса.

О причинах и обстоятельствах аварии ничего не известно, но, судя по кадрам в социальных сетях, водитель внедорожника снес кабину общественного транспорта.

В пресс-службе правительства Саратовской области заявили, что в аварии в Энгельсе пострадали девять человек, из которых семи потребовалась госпитализация. По поручению губернатора региона Романа Бусаргина областной Минздрав взял лечение пострадавших под личный контроль.

