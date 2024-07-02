Женщина погибла после падения из кабинки колеса обозрения в Энгельсе

ТАСС: в Энгельсе после падения с колеса обозрения погибла женщина

Фото: РИА «Новости»

Женщина получила тяжелые травмы, выпав с колеса обозрения в парке аттракционов в Энгельсе. Ее доставили в больницу, но спасти не смогли. О ЧП со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.

По информации собеседника агентства, женщина 1993 года рождения выпала из кабины, находясь в самой высокой точке при подъеме.

Пострадавшую в тяжелом состоянии привезли в городскую больницу. Однако она скончалась, несмотря на все усилия врачей.

По данным Telegram-канала Shot, девушка получила тяжелейшие травмы на глазах у своей матери. Сначала они прокатились на колесе обозрения вместе, после чего мама вышла с аттракциона, а дочь решила прокатиться еще раз.

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