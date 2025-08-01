Иномарка сбила пешехода и перевернулась на Петровском проспекте в Петербурге

Два человека серьезно пострадали в дорожной аварии на территории Петроградского района Северной столицы. Об этом сообщил peterburg2 со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

Согласно данным ведомства, на Петровском проспекте 40-летний водитель машины OMODA сбил 48-летнего мужчину. Впоследствии иномарка врезалась в другой автомобиль и перевернулась.

Пешехода доставили в больницу в состоянии клинической смерти. Предполагаемому виновнику ДТП также потребовалась госпитализация. Проводится проверка, передает «Мойка78».

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