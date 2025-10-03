Женщина погибла под колесами автомобиля на востоке Москвы

Женщина погибла в ДТП на улице Преображенский Вал. Об этом сообщили в пресс-службе московской Госавтоинспекции.

По ее информации, женщина стояла на автобусной остановке, но в какой-то момент споткнулась и упала на проезжую часть. Водитель автомобиля Kia не успел затормозить и наехал на нее. Полученные травмы оказались смертельными.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Ранее 32-летнюю жительницу Мытищ, тоже стоявшую на остановке, убило колесом, оторвавшимся от проезжавшего грузовика. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.